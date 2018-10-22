Реакция США на убийство Хашогги решит их судьбу?

Москва, , 02:41 — REGNUM Убийство журналиста Джамаля Хашогги будет иметь трагические последствия для США как империи, считает кинорежиссер Карен Шахназаров. Он выступил 21 октября в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Я много раз говорил, что США как империя переживают кризис, и вместе с ними весь Запад. Если внимательно взглянуть на такие периоды в истории, вдруг еще случается ЧП, совершенно незапланированное, которое потом трагически сказывается на судьбе империи. В Советском Союзе это была гибель в 1983 году корейского самолета. Мне кажется такую же роль [для США] может сыграть этот случай, вопиющий. Для Соединенных Штатов нет хорошего выхода. Правильно было бы ввести санкции, прекратить поставки оружия, но в этом случае США теряют своего ближайшего союзника», — сказал Шахназаров.

1 сентября 1983 года южнокорейский Boeing 747 потерпел крушение в небе над Сахалином. Отклонившись от курса, он вошел в воздушное пространство СССР, где был сбит Су-15. Погибли 269 человек. Президент США Рональд Рейган назвал действия советских летчиков «преступлением против человечества».

Журналист Джамаль Хашогги убит в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Первые дни его судьба оставалась неясной, Саудовская Аравия заявила об исчезновении, но позже признала, что Хашогги погиб в результате «драки».