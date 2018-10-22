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США и Южная Корея приостанавливают учения «Бдительный ас»

Политика

И выступают за продолжение переговорного процесса с КНДР

Вашингтон, 22 октября 2018, 00:31 — REGNUM  Пресс-секретарь Пентагона Дина Уайт сделала заявление о том, что США и Южная Корея приостанавливают еще одни плановые учения «Бдительный ас», которые должны были пройти в декабре. Соглашение об этом достигнуто главами военных ведомств двух стран Джеймсом Мэттисом и Чон Ген Ду, сообщает Синьхуа со ссылкой на южнокорейский телеканал NewsAsia.

Приостановка связана с «созданием всех возможностей для продолжения дипломатического процесса с КНДР».

Министры обороны США и Южной Кореи встретились на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц АСЕАН в Сингапуре с участием партнеров по диалогу в формате АСЕАН+.

Мэттис также обсудил данный вопрос со своим новым японским коллегой Такэси Ивая.

Напомним, что о возможности приостановки военных учений в июне текущего года на саммите в том же Сингапуре заявили лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп.

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США и Южная Корея
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