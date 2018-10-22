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«Опасная мысль»: почему важны жесткие слова Путина

Политика

«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют»

«Опасная мысль»: почему важны жесткие слова Путина
Иллюстрация: Mil.ru
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки

Москва, 22 октября 2018, 00:28 — REGNUM  Кинорежиссер Карен Шахназаров 21 октября приветствовал слова президента РФ Владимира Путина об ответном ядерном ударе.

«В советское время ни у кого иллюзий на реакцию Советского Союза не было. У СССР была репутация очень жесткого государства, которое в любом случае ответит ударом на удар, к бабке не ходи. После 1991 года у РФ не сложилась репутация страны не последовательной. У западной элиты возникла опасная мысль, что можно, например, нанести ограниченный удар, и удар не последует взамен. Можно начать какую-то военную операцию…», — сказал Шахназаров в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Или задушить санкциями», — продолжил мысль ведущий программы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Шахназаров отметил, что «президент очень жестко сказал: мы не собираемся нападать ни на кого, но будьте уверены, что мы ответим».

Напомним, на заседании клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России стратегии превентивного удара, но в случает начала ядерного противостояния противник будет уничтожен.

«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: «Русские — крепкий орешек»: как восприняли слова Путина о ядерной войне

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Внешняя политика России
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