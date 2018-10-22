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КНР рассчитывает «выйти из тупика безопасности» в международных отношениях

Политика

Министр национальной обороны Китая принял участие в совещании в рамках АСЕАН

КНР рассчитывает «выйти из тупика безопасности» в международных отношениях
Иллюстрация: Dfat.gov.au
Вэй Фэнхэ

Пекин, 22 октября 2018, 00:26 — REGNUM  В Сингапуре прошло пятое расширенное совещание министров обороны стран-участниц АСЕАН с участием ряда стран, входящих в различные форматы организации

Как сообщает Синьхуа, выступлении главы оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ были отмечены глубокие изменения в глобальной расстановке сил и рост нестабильности, на фоне которых китайский партийный и государственный лидер Си Цзиньпин выдвинул концепцию единой судьбы для АТР и для человечества в целом.

По словам министра, это составило новый подход, позволяющий рассчитывать на выход из нынешнего «тупика безопасности» в международных отношениях. Прежде всего, в выступлении была отмечена актуальность для АТР проблемы терроризма и борьбы с ним.

Участники совещания приняли Совместное заявление о борьбе с террористическими угрозами.

На полях саммита прошли встречи Вэй Фэнхэ с министрами обороны Сингапура, США, Лаоса, новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Австралии и Таиланда.

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АСЕАН
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