Бабич: Москва расценит нападение на Белоруссию как нападение на РФ

Минск, , 23:59 — REGNUM Официальная Москва будет рассматривать как нападение на Российскую Федерацию любое военное нападение на Белоруссию. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» посол РФ в Минске Михаил Бабич, комментируя планы США по размещению военной базы в Польше.

«Нападение на Белоруссию… будет расцениваться как нападение на РФ со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2018 года президент Польши Анджей Дуда предложил главе Белого дома Дональду Трампу создать американскую базу в Польше и присвоить ей название «Форт Трамп». При этом Варшава готова платить Вашингтону не менее $2 млрд за постоянное размещение войск США.

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