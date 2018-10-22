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Итог «Валдая»: оппонентов у РФ стало меньше, у Запада — больше

Политика

Когда-то либеральный порядок считался безальтернативным

Итог «Валдая»: оппонентов у РФ стало меньше, у Запада — больше
Иллюстрация: Kremlin.ru
На Валдайском форуме-2018

Москва, 22 октября 2018, 00:00 — REGNUM  Валдайский форум-2018 показал успехи внешней политики России, в которой она оппонирует идее однополярного мира, считает член Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он рассказал 22 октября в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Косачев напомнил, что в 2007 году мюнхенскую речь Владимира Путина «извратили тотально».

«Из нее надергали цитат пару дюжин, и по каждой из них попытались России приписать новую якобы агрессивную роль. Сейчас это не получается, потому что само развитие событий за последние 11 лет ушло очень далеко», — заметил член Совфеда.

Многое, из сказанного тогда Путиным нашло подтверждение, и сейчас, считает Косачев, «оппонирующих РФ осталось на порядок меньше — это ощущалось по Валдайскому форуму».

В 2007 Россия была одна, а «либеральный порядок и то, что мы называем однополярным миром, воспринимался фактически безальтернативным»:

«Результат всех этих лет — то, что наше многолетнее противостояние идее однополярного мира, которое мы начинали практически в одиночку, [привело к тому, что] сейчас таких стран как Россия в мире больше», — заявил он.

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Внешняя политика России
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