Войны между РФ и США не будет — прогноз

Москва, , 23:09 — REGNUM Между Россией и США не будет войны, заявил 21 октября писатель Александр Проханов в эфире Первого канала.

«Между Америкой и Россией нет серьезных идеологических разногласий. У нас примерно одна и та же монополитически-капиталистическая идеология. Эта идеология не может быть причиной схватки, стычки. У России и Америки нет территориальных претензий друг к другу. Мы не спорим по поводу границ. Это тоже не может быть поводом для войны. У России с Америкой нет серьезной схватки за зоны влияния. Она существует, но это не трагическая схватка, не борьба за колонии, которая привела к Первой мировой войне. Поэтому мне кажется, что войны не будет», — уверен он.

По его мнению, сегодняшнее «нагнетание страхов» происходит из-за исторического периода разрушения договоренностей.

«В том числе и сегодня рухнул ДРСМД. И возникает вакуум договоренностей. И в этом вакууме, конечно, возникает паника. Паника у всех, но больше всего у американцев. Потому что они чувствовали себя хозяевами мира. Они формулировали философию, по которой будет развиваться человечество. И эта философия потерпела крах. Отсюда нервозность, завышение опасности, желание нас запугать. И, действительно, торговля страхом — это очень серьезное военное оружие», — отметил Проханов.

Он добавил, что сегодня РФ сильно отличается от того государства, которое по «маленькому свистку» отказалось от помощи Югославии.

Как сообщало ИА REGNUM, США объявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение было заключено ещё в 1987 году между СССР и США и является одним из основополагающих документов, которые обеспечивают стратегическую стабильность в мире.