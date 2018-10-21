«Четвертый путь» Молдавии: Плахотнюк провозгласил новую доктрину страны

Кишинёв, , 22:29 — REGNUM Предложенная правящей Демократической партией Молдавии платформа «про-Молдова» станет государственной доктриной страны. Об этом заявил лидер Демпартии Владимир Плахотнюк на прошедшем 21 октября в столице Молдавии Кишиневе митинге правящей партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, этот «четвертый путь» станет альтернативой тем трем идеям, которые до сих пор продвигали партии в Молдавии — интеграция в ЕС, евразийский курс и объединение с Румынией. Молдавия, сказал Плахотнюк, устала от геополитики и больше не хочет, чтобы ей диктовали из-за рубежа, что делать. «Граждане Молдовы будут строить свое будущее своими руками, а не ждать этого от кого-то из-за рубежа», — добавил он.

Премьер-министр Павел Филип заявил на митинге, что Молдавия теперь не самая бедная страна Европы (по рейтингам последних лет Молдавия опередила Украину, которая деградирует более стремительными темпами — ИА REGNUM ), и это заслуга правящей Демпартии.

Спикер парламента Андриан Канду сказал, что «много лет молдаване ходили с опущенной головой, но теперь это не так», и Молдавия может постоять за себя и своих граждан на международной арене.

На мероприятии присутствовали несколько десятков тысяч человек, которых организованно свезли на автобусах со всех районов страны. Группа оппозиционных активистов попыталась провести контрпротест у Арки Победы на центральной площади, однако их быстро оттеснила полиция.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Демпартия, рассорившись с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе, провозгласила, что теперь будет «промолдавской партией». Президент Игорь Додон и Партия социалистов ранее не исключали возможности коалиции с «промолдавской партией» в будущем парламенте страны.

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