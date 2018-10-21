Меркель назвала невозможным экспорт вооружений в Саудовскую Аравию

Берлин, , 22:25 — REGNUM На фоне сохраняющейся неопределенности в деле сотрудника СМИ Джамаля Хашогги Германия не будет экспортировать вооружения Саудовской Аравии. Об этом, как передает Spiegel, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Что касается экспорта вооружений (Саудовской Аравии), это невозможно при нынешних обстоятельствах», — отметила Меркель, выступая в поддержку своей партии перед региональными выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле пропал сотрудник СМИ Джамаль Хашогги. Последний раз его видела невеста, которая осталась ждать журналиста у здания консульства. Оттуда мужчина уже не вышел.

Позже генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт убийства журналиста. По его словам, между журналистом и некими людьми в консульстве якобы произошел конфликт, в ходе которого сотрудник СМИ получил смертельные травмы.

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