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Горбачев о решении США выйти из ДРСМД: «Это недопустимо»

Политика

Ранее глав Белого дома США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД

Москва, 21 октября 2018, 21:55 — REGNUM  Планы руководства США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прокомментировал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Считаю, что это недопустимо (выход США из ДРСМД)», — сказал Горбачев в интервью РИА Новости.

По его словам, принятие решений между РФ и США по ликвидации ядерных вооружений в свое время было «великой победой».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глав Белого дома США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, который действовал между Москвой и Вашингтоном с 1988 года.

По словам главы государства, США выходят из договора из-за «нарушения» его положений Россией.

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Ядерное оружие
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