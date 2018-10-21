Начался второй фазовый переход ситуации в Сирии

Владимир Васильев, , 23:27 — REGNUM

Первым фазовым переходом ситуации в Сирии, безусловно, является начало Россией контртеррористической операции на территории этой страны по приглашению законного правительства САР. Это произошло в конце сентябре 2015 года и уже продолжается три года. За это время военным России, Сирии и Ирана удалось коренным образом переломить ситуацию в пользу официального Дамаска.

Сейчас начинается второй фазовый переход. Точной датой начала этого периода ситуации в Сирии можно считать 17 сентября 2018 года. В этот день произошло два важных события. Первое событие произошло в Сочи и является позитивным. Президенты Турции и России заключили соглашение о создании Идлибской демилитаризованной зоны.

Второе событие — трагическое. Из-за действий израильских ВВС, наносящих удары по объектам на территории Сирии, ракетой сирийского комплекса С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, погибло 15 российских военнослужащих.

Разберем Сочинское соглашение. Достижение этих договоренностей позволило избежать нового удара сил международной коалиции во главе с США по территории САР. Поводом для атаки должна была стать еще одна имитация применения химического оружия против мирного населения в провинции Идлиб. Вина была бы возложена на официальный Дамаск. Для провокации всё было подготовлено: завезены баки с хлором, собрана массовка для съемок, в том числе несколько десятков детей, подготовлены «Белые каски», постоянные участники подобных постановок, а также крупнейшие западные СМИ.

Но договоренности в Сочи сорвали этот план. Это соглашение предполагает создание демилитаризованной зоны в провинции Идлиб шириной 15−20 километров в зависимости от рельефа местности. Зона создается за счет территории боевиков. Сирийские военные остаются на своих позициях, никакие вооружения в тыл не отводят.

По плану боевики должны были до 10 октября вывести из зоны тяжелое вооружение: танки, артиллерийские и минометные системы, ПТУР, тяжелые пулеметы. Турецкое минобороны уже отчиталось о выводе тяжелого вооружения из зоны. Только протурецким боевикам из Свободной сирийской армии разрешили оставить ПТРК и крупнокалиберные пулеметы.

Однако пока не всё идет по графику. Согласно договоренностям, до 15 октября буферную зону должны были полностью покинуть радикальные группировки. В этот список внесены «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хурас аль-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но они отказались от выхода, активно укрепляют свои позиции и готовятся к боям.

Россия и Турция договорились о выделении дополнительного времени на решение вопроса с радикалами и поставили об этом в известность ООН. Пока действует только Турция, но в перспективе возможен вариант военной операции сирийской армии в согласованных районах и по согласованным целям.

Надо отметить, что у Турции для проведения военной операции против несогласных своих средств достаточно, кроме тяжелой техники и артиллерийских систем, они могут задействовать авиацию. Турецкие военные также перебросили в провинцию Идлиб бригаду коммандос в полном составе. Могут также использовать свои подконтрольные группировки исламистов.

Кроме этого, наряду с переговорами, которые ведет турецкая разведка с боевиками, идут регулярные ликвидации лидеров радикальных группировок. К ним причастны как турецкие военные, так и подконтрольные им боевики. Источники сирийской оппозиции также сообщают об участии в этих мероприятиях сирийских военных и российских сил спецназначения.

Таким образом, постепенно складывается устойчивый стратегический альянс Турции и России по разрешению сирийского кризиса. Дополнительным аргументом для его укрепления теперь служит тот факт, что Россия 12 октября устами главы МИД Сергея Лаврова однозначно высказалась против проекта «Большого Курдистана». Его продвигают США и Израиль. Данный проект предполагает создание курдского квазигосударства за счет части территорий Сирии, Ирака и Турции.

Турция очень ревностно относится к своей территориальной целостности и относит Рабочую партию Курдистана, а также курдские отряды Народных защитников, к террористическим организациям. Курские отряды Народных защитников являются основой созданных и поддерживаемых США Сирийских демократических сил.

СДС контролируют сирийскую территорию к востоку от реки Евфрат, там же расположено 70% нефтяных месторождений страны. Официальные лица Анкары неоднократно упрекали Вашингтон в поддержке терроризма.

Выступив против курдского государства, Россия фактически обозначила курдские отряды в САР, сотрудничающие с США, как мишени. Провинция Идлиб, по словам Сергея Лаврова, это не последний проблемный регион Сирии, есть еще земли к востоку от Евфрата.

Теперь мы видим, что складывается уже и стратегический план: первый пункт — провинция Идлиб, второй пункт — территория к востоку от Евфрата. И это будет совместный план России и Турции. Недавно на эту тему сделал заявление и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Он сказал: «После Идлиба наша цель находится к востоку от Евфрата».

Теперь рассмотрим события, которые последовали после трагической гибели российского самолета-разведчика Ил-20 с пятнадцатью военнослужащими на борту. Российское руководство совершенно справедливо возложило всю ответственность за этот инцидент на Израиль и приняло ответные меры, которые, по словам президента России Владимира Путина, заметят все.

24 сентября Россия устами министра обороны Сергея Шойгу сообщила о принятии решения о модернизации системы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики. В Сирию уже поставлены модернизированные комплексы С-300, способные поражать цели на дальности до 250 километров, в том числе и тактические баллистические ракеты. Комплексы помехоустойчивы и могут вести бой в условиях использования противником средств РЭБ.

Кроме этого, в модернизированную систему ПВО САР включаются и средства радиоэлектронной борьбы. Управление всеми силами и средствами ПВО будет осуществляться централизованно с помощью автоматизированных средств управления, которыми будут оснащены командные пункты соединений и частей ПВО САР.

Если говорить в общем, то на территории Сирии реализуется проект создания классической эшелонированной системы ПВО, которая включает в себя наличие «всевысотного» радиолокационного поля, системы зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиуса действия, а также непосредственное прикрытие позиций зенитных ракетных комплексов. Всё делается в лучших традициях советской и российской школы. Подобной системой ПВО на данное время располагает только Россия.

Наличие в модернизированной системе ПВО САР системы разведки и РЭБ увеличивает общий боевой потенциал системы в десятки раз. Так называемые разведывательно-помеховоогневые комплексы позволяют в нужных районах отключить работу РЛС, работу систем связи, навигации и передачи данных вероятного противника. Их воздействие позволяет постепенно «ослепить» вражеский самолет. Кроме того, этот самолет может быть сбит и зенитной ракетой, если будет упорствовать в желании выполнить боевую задачу.

Для обучения сирийских специалистов ПВО потребуется три месяца, еще три месяца можно отвести на боевое слаживание всей системы ПВО САР. И вот весной 2019 года настанет момент истины. У сирийского правительства появляется реальная возможность обеспечить полный суверенитет воздушного пространства над всей страной.

Можно с уверенностью сказать, что создание подобной системы ПВО САР направлено не столько против Израиля, сколько против стран международной коалиции во главе с США. Бесполетная зона для стран, которые находятся на территории Сирийской Арабской Республики без разрешения ее правительства, может стать суровой реальностью.

Для вооруженных сил западного блока это крайне болезненная ситуация. Вся их стратегия и тактика, начиная с сороковых годов прошлого века, строится на обеспечении превосходства в воздухе, на возможности безнаказанно проецировать силу через небо. За время нахождения на территории Сирии Соединенными Штатами и Францией созданы военные базы. Однако их боевой потенциал без поддержки авиации будет крайне низок, да и воинские контингенты там немногочисленные.

Кроме того, возможно, и не стоит начинать с наземной операции сирийских войск. Достаточно сделать невозможными полеты любых летательных аппаратов международной коалиции во главе с США над Сирией, даже санитарных. То есть вся логистика только по земле, а на маршрутах движения колонн будут активно действовать сирийские партизаны, которые выступают за полный вывод иностранных войск. Таким образом, резко будут повышены издержки для США и их союзников от пребывания на территории страны. Это может привести к вытеснению всех войск интервентов без необходимости вступать с ними в прямые боевые столкновения.

Бесполетная зона — это и один из ключевых инструментов решения курдского вопроса. Группировка Сирийских демократических сил составляет около 50 тысяч человек. Но без поддержки авиации коалиции во главе с США и в условиях действия ВВС Сирии, ВКС РФ, а может, и ВВС Турции данная группировка не сможет долго сохранять достаточную боеспособность. А при невысокой боеспособности повысится договороспособность курдских лидеров.

С точки зрения международного права — это суверенное право Сирийской Арабской Республики установить бесполетную зону над своей территорией для определенных стран. Конечно же, пойти на подобные действия Дамаск сможет только с одобрения Москвы и при ее прямой дипломатической и военной поддержке.

Таким образом, прямо сейчас у нас на глазах в Сирийской Арабской Республике идет формирование новой стратегической реальности, идет накопление потенциала, который может быть реализован в полной мере уже весной 2019 года.