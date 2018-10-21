Индия предпринимает значительные шаги для выполнения Парижских соглашений

Нью-Дели, , 21:08 — REGNUM Правительство Индии одобрило грант Зеленого климатического фонда ООН на сумму 43 миллиона долларов для осуществления проекта по развитию прибрежных зон штатов Андхра-Прадеш, Махараштра и Орисса в сфере борьбы с изменением климата. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

20 октября в пресс-релизе организации Программы развития ООН сообщается, что данный проект является важным шагом в достижении целей, поставленных Парижскими соглашениями, а также программой ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

Также сообщается, что данный проект будет иметь прямое значение для 1.7 млн. человек в области обеспечения благоприятных условий жизни, а 10 миллионов жителей прибрежных районов ощутят эффект от улучшенной системы защиты береговой линии.

Стоит отметить, что будут также предприняты шаги по уменьшению эмиссии углекислого газа.

Для осуществления программы ООН по устойчивому развитию до 2030 года, этот проект будет предоставлять льготы и преимущества женщинам, молодежи и пожилым людям Индии.

Правительство Индии дополнительно выделит 86 миллионов долларов для эффективного выполнения поставленных задач.