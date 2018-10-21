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Евросоюз призывает в мирной передачи власти на Мальдивах

Политика

Член Европейского Парламента выразил обеспокоенность по поводу нежелания бывшего президента Мальдивской Республики передавать власть мирным образом Член Европарламента призвал к

Мале, 21 октября 2018, 20:48 — REGNUM  Член Европейского Парламента Томаш Здзеховски выразил обеспокоенность действиями бывшего президента Мальдив Абдуллы Ямина, который после поражения на выборах пытается оказать влияние на Высший суд страны, что, по мнению парламентария, ставит под сомнение результаты выборов. Об этом сообщает мальдивское новостное издание The Edition. В своем твиттере политик заявил, что Европейский Союз не будет колебаться в принятии соответствующих мер, если не произойдет мирная передача власти.

Представители США ранее также высказывали свою обеспокоенность данной ситуацией.

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Зарубежная хроника
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