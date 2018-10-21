Власти Индии обвиняет оппозицию в ведении политической борьбы в Фейсбуке

Нью-Дели, , 21:43 — REGNUM Официальный представитель Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Самбит Патра обвинил представителей главной оппозиционной партии страны Индийский Национальны Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) в спонсировании рекламы в Фейсбуке в Пакистане, которая направлена против действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Во время своего выступления Самбит Патра также продемонстрировал примеры подобной рекламы, на которых было написано «Desh bachao, Modi hatao», что означает «Спаси страну — изгони Моди».

Политик также выразил беспокойство, что подобная компания запущена именно в Пакистане, а не в Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представитель информационного департамента партии БДП Амит Мальвия в твиттере также обвинил оппозиционную партию, выложив примеры антиправительственной пропаганды со страницы ИНК в пакистанском Фейсбуке.