В Испании арестован находившийся в бегах судья Верховного Суда Перу

Лима, , 20:25 — REGNUM Президент Перу Мартин Вискарра заявил, что бывший судья Верховного Суда страны Сесар Иностроса, бежавший из Перу предположительно 7 октября, задержан в столице Испании Мадриде.

В Верховном Суде Иностроса занимал пост председателя второй уголовной палаты. На родине он обвиняется в злоупотреблении служебным положением. За несколько дней до задержания по требованию перуанских властей Интерпол объявил его в международный розыск. Теперь Иностросу ждёт экстрадиция в Перу. С ним уже работает полицейский атташе республики Перу в Испании.

По информации аргентинского агентства «Инфобае» со ссылкой на президента Перу, Иностроса запросил у испанских властей политическое убежище. Перуанским дипломатам надо сделать так, чтобы ему в нём было отказано, подчеркнул глава республики. Президент также оговорил, что преследование экс-судьи не имеет политических мотивов и обусловлено исключительно нарушением последним закона.