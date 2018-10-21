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Шри-Ланка отказалась от многомиллиардного проекта с КНР ради Индии

Политика

Индийская дипломатия празднует победу

Шри-Ланка отказалась от многомиллиардного проекта с КНР ради Индии
AGKasun
Шри-Ланка

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 октября 2018, 20:30 — REGNUM  В ходе визита премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамсингхе в Индию стало известно о значительном успехе индийской дипломатии. По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», Шри-Ланка отказалась от совместной с Китаем реализации проекта строительства 400 тысяч жилых домов на севере страны, в районе города Джафна. Договоренность о сотрудничестве с КНР была достигнута в апреле 2017 года, финансирование проекта велось из средств Экспортно-импортного банка КНР. По мнению экспертов, сделка стала результатом политики «долговой ловушки», используемой Пекином.

Против строительства домов в Джафне протестовало местное тамильское население, имеющее тесные связи с южными штатами Индии. Вместо китайских инвесторов помогать в реализации проекта жилищного строительства будет индийская компания ND Enterprises.

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Зарубежная хроника
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