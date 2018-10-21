Правительство Индии готовится значительно увеличить запасы нефти

Нью-Дели, , 21:33 — REGNUM Министерство нефти и природного газа Индии приняло решение значительно увеличить запасы сырой нефти. По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, более чем двукратное увеличение резервов связано с ростом цен на энергоноситель на мировых рынках.

Министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан объявил о планах правительства создать запас на случай сложных ситуаций. Работы в этом направлении ведутся полным ходом.

Еще в июне стало известно о планах правительства построить второе стратегическое нефтехранилище Phase-2, которое должно вмещать 6,5 миллионов тонн нефти. После завершения проекта и заполнения хранилища запасов нефти для нужд страны будет хватать на три недели. На данный момент страна располагает запасами на 10 дней.