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Правительство Индии готовится значительно увеличить запасы нефти

Политика

Правительство Индии намерено увеличить запасы сырой нефти более чем в два раза ввиду роста цен на мировых рынках

Нью-Дели, 21 октября 2018, 21:33 — REGNUM  Министерство нефти и природного газа Индии приняло решение значительно увеличить запасы сырой нефти. По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, более чем двукратное увеличение резервов связано с ростом цен на энергоноситель на мировых рынках.

Министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан объявил о планах правительства создать запас на случай сложных ситуаций. Работы в этом направлении ведутся полным ходом.

Еще в июне стало известно о планах правительства построить второе стратегическое нефтехранилище Phase-2, которое должно вмещать 6,5 миллионов тонн нефти. После завершения проекта и заполнения хранилища запасов нефти для нужд страны будет хватать на три недели. На данный момент страна располагает запасами на 10 дней.

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Зарубежная хроника
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