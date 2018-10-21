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Премьер Пакистана Имран Хан: все оппозиционеры – преступники

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал всех оппозиционеров страны преступниками, а лидера оппозиции – неудачной копией Нельсона Манделы

Премьер Пакистана Имран Хан: все оппозиционеры – преступники
Chatham House
Имран Хан

Исламабад, 21 октября 2018, 20:32 — REGNUM  20 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил по поводу антикоррупционной кампании в стране. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства обещал довести борьбу с коррупцией «до логического завершения». Отвечая на обвинения «в нечестивом альянсе» с Национальным бюро отчетности (антикоррупционный орган), премьер заявил о полной независимости организации, а также о том, что все дела были заведены еще до того, как нынешняя правящая партия «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») пришла к власти.

Имран Хан назвал всех оппозиционеров «преступниками», а об авторе обвинений, оппозиционном лидере Шебхазе Шарифе, находящемся в заключении, сказал, что тот «пытается изображать Нельсона Манделу».

По словам премьер-министра, оппозиция стремится всеми силами защитить наворованное. Имран Хан заявил, что «он не пощадит никого и не уступит давлению». Избавление страны от коррупции входило в список главных предвыборных обещаний правящей партии «Техрик-э-Инсаф».

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Зарубежная хроника
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