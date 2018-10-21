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Азербайджан предложил Пакистану кредит на энергетические нужды

Политика

Посол Азербайджана во время встречи с министром информации и телерадиовещания Пакистана предложил стране кредит в размере 100 миллионов долларов для покрытия энергетических нужд

Исламабад, 21 октября 2018, 20:58 — REGNUM  Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализада встретился с министром информации и телерадиовещания Пакистана Фавадом Чаудхри. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News от 19 октября, в ходе встречи посол Азербайджана предложил Пакистану кредит в размере 100 миллионов долларов для решения нынешних энергетических проблем. Кроме того, дипломат выдвинул идею о заключении между двумя странами энергетических контрактов, предусматривающих поставки нефти и нефтепродуктов. Пакистанская экономика находится в непростом положении из-за кризиса дефицита платежного баланса.

Оба политика сошлись во мнении, что Пакистан и Азербайджан — давние соратники, которые, однако, знают друг о друге слишком мало. Чтобы решить эту проблему стороны договорились расширять сотрудничество между государственными СМИ обоих государств. В ходе обсуждения политических проблем азербайджанский дипломат заявил о том, что Баку полностью поддерживает позицию Исламабада по Кашмирской проблеме.

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Зарубежная хроника
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