Экс-министр финансов Пакистана попросил убежища в Великобритании

Исламабад, , 20:16 — REGNUM 20 октября бывший министр финансов Пакистана и один из лидеров партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Ишак Дар обратился в министерство внутренних дел Великобритании. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экс-министр предположительно подал документы на предоставление ему политического убежища. Ранее политик был лишен пакистанского гражданства и, таким образом, перешел в категорию апатридов.

Телеканал Dunya News, ссылаясь на источники, близкие к Ишак Дару, сообщил о том, что опальный политик представил в министерство внутренних дел Великобритании медицинские справки, подтверждающие необходимость лечения.

Кроме того, Ишак Дар сделал селфи с одним из служащих министерства, что, предположительно, должно служить в качестве подтверждения факта запроса о политическом убежище. Семья Ишак Дара полностью отрицает факт подачи прошения, отмечая, что политик обратился за продлением визы.