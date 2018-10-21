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Экс-министр финансов Пакистана попросил убежища в Великобритании

Политика

Бывший министр финансов Пакистана Ишак Дар попросил политического убежища в Великобритании после того как его лишили гражданства

Исламабад, 21 октября 2018, 20:16 — REGNUM  20 октября бывший министр финансов Пакистана и один из лидеров партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Ишак Дар обратился в министерство внутренних дел Великобритании. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экс-министр предположительно подал документы на предоставление ему политического убежища. Ранее политик был лишен пакистанского гражданства и, таким образом, перешел в категорию апатридов.

Телеканал Dunya News, ссылаясь на источники, близкие к Ишак Дару, сообщил о том, что опальный политик представил в министерство внутренних дел Великобритании медицинские справки, подтверждающие необходимость лечения.

Кроме того, Ишак Дар сделал селфи с одним из служащих министерства, что, предположительно, должно служить в качестве подтверждения факта запроса о политическом убежище. Семья Ишак Дара полностью отрицает факт подачи прошения, отмечая, что политик обратился за продлением визы.

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Зарубежная хроника
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