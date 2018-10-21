Институт по правам человека заявил о повышении уровня бедности в Дании

Копенгаген, , 20:43 — REGNUM Дания всегда считалась мировым лидером по равенству доходов населения. Однако теперь ей пришлось уступить свои позиции, что «ставят в заслугу» буржуазному правительству и принятому в соответствии с его инициативой закону о пособии, способствующему интегрированию мигрантов в социально-экономическую систему Дании.

Согласно изданию Berlingske, исследование института по правам человека показало, что в Дании существенная часть из 50 тысяч мигрантов, живущих на пособие по интегрированию в социально-экономическую систему Дании, настолько бедны, что это противоречит нормам Датской конституции. На настоящий момент ежемесячное пособие составляет 1850 долларов США. Многие вновь прибывшие граждане, живущие на данное пособие, не могут позволить себе обеспечение базовых потребностей. В особенно тяжелом положении находятся семьи мигрантов с двумя и более детьми.

Министр иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг, комментируя ситуацию, заявила, что проблема действительно вызывает опасения, однако, если бы она участвовала в законотворчестве, она бы выступала за еще большее снижение выплат пособий по интегрированию, ведь, согласно мнению политика, оно должно стимулировать вновь прибывших к началу трудовой деятельности, а не к праздности.