ДР Конго угрожает принять меры против Анголы, депортировавшей ее граждан

Киншаса, , 20:53 — REGNUM Демократическая Республика Конго угрожает принять меры на международном уровне против Анголы в связи с решением местных властей депортировать 200 тысяч граждан ДРК из страны, которые, как утверждается, являются нелегальными иммигрантами.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, министр иностранных дел ДРК (Демократическая Республика Конго) Леонард Ше Окитунду сообщил, что правительство Киншасы требует от властей Луанды проведение расследования, дабы установить, кто несет ответственность за данные предосудительные действия.

Правительство Анголы в свою очередь отрицает обвинения в принудительном изгнании беженцев из района Лунда Норте.

Недавно управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев выразило озабоченность в связи с огромным притоком беженцев в ДРК, которые были депортированы из Анголы в соответствии с предпринятыми мерами местного правительства.

Граждане ДРК работали в неформальном горнодобывающем секторе на северо-востоке Анголы до депортации из страны. 15 октября истек срок пребывания конголезских рабочих на территории Анголы, вследствие чего они были депортированы. Также более 200 тысяч граждан ДРК сбежало из Анголы по соображениям безопасности.