В парламенте Южной Кореи развернулись жаркие споры из-за налоговой реформы

Сеул, , 20:51 — REGNUM В парламенте Республики Корея развернулись ожесточённые споры между правящей партией и оппозицией из-за планов правительства президента Мун Чжэ Ина повысить налоги. В частности, ожидается увеличение налога на недвижимость и пересмотр налоговых льгот на топливо. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS.

Представители оппозиционной «Свободной партии» обвинили правительство в популистских мерах, заключающихся в обложении налогом богатых граждан и крупных корпораций. По мнению оппозиции, таким образом оно пытается восполнить ущерб малого бизнеса, понесённый им из-за увеличения правительством минимального размера оплаты труда. Также депутаты от партии «Правильное будущее» усомнились в действенности новых мер, так как, например, новый налог на недвижимость будут платить лишь 2% населения, что вряд ли окажет сколь-нибудь заметный эффект.

В свою очередь, правящая «Демократическая партия» объяснила введение новых налогов необходимостью сократить разрыв между теми, кто уже имеет недвижимость, и теми, кто её себе позволить не может. В последнее время в Южной Корее значительно выросли цены на жильё из-за спекулятивных операций на рынке — это приводит к росту социальной напряжённости и обострению проблем с жильем. Пересмотр налоговых льгот на топливо позволит сократить издержки домохозяйств, считают в «Демократической партии».