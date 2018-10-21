США и Южная Корея планируют увеличить количество морских учений в 2019 году

Сеул, , 21:31 — REGNUM В 2019 году США и Республика Корея проведут большее количество совместных военно-морских учений — в 2018 году их было значительно меньше запланированного. Такая мера, мнению сторон, направлена на ослабление напряженности в отношениях с КНДР.

Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, в 2019 году запланировано проведение 24 раундов морских манёвров; в 2016 их было 14, в 2017 — 17, а в этом году — 19. Учения направлены на повышение обороноспособности южнокорейских военно-морских сил и обеспечение защиты северо-западных островов на границе с КНДР.

Что касается программы учений, то запланировано использование не только военных судов, но и морской авиации, в частности — штурмовых вертолетов. Их постановка на вооружение ВМС Кореи ожидается в следующем году.