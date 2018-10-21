Президент Мун Чжэ Ин принял участие в форуме Азия-Европа

Сеул, , 20:03 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на полях форума на форум Азия-Европа, который проходил в Бельгии, провел встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Таиланда Прают Чан-Оча, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее Мун Чжэ Ин нанёс официальный визит во Францию, посетил Рим и встретился с папой римским Франциском, которому передал приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Северную Корею. Из Брюсселя Мун Чжэ Ин отправился в столицу Дании Копенгаген, чтобы принять участие в заседании экологического партнёрства P4G.

Целью турне южнокорейского президента является получение поддержки ведущих европейских государств в процессе стабилизации обстановки на Корейском полуострове и ядерного разоружения КНДР, а также развитие международных связей Республики Корея.