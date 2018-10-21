Воскресенье, 21 Октября 2018 года
20:47:49 МСК

Трамп о письмах Ким Чен Ына: «Они как любовные»

Политика

«Я покажу вам (журналистам) письма»

Вашингтон, 21 октября 2018, 19:47 — REGNUM  Письма, которые президенту США Дональд Трампу ранее написал лидер КНДР Ким Чен Ын, будут обнародованы. Об этом заявил сам глава Белого дома в интервью газете The Washington Post.

«Я покажу вам (журналистам) письма, — сказал Трамп. — Они как любовные письма».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что его встреча с лидером КНДР состоится не раньше ноября, так как 6 ноября в США будут проходить промежуточные выборы в конгресс.

По словам главы государства, до этого времени он просто не может уехать из страны.

Читайте также: Ким Чен Ын отказал Помпео в списке ядерных объектов КНДР

А также: Болтон назвал примерные сроки второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить