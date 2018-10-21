Трамп о письмах Ким Чен Ына: «Они как любовные»

Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Письма, которые президенту США Дональд Трампу ранее написал лидер КНДР Ким Чен Ын, будут обнародованы. Об этом заявил сам глава Белого дома в интервью газете The Washington Post.

«Я покажу вам (журналистам) письма, — сказал Трамп. — Они как любовные письма».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что его встреча с лидером КНДР состоится не раньше ноября, так как 6 ноября в США будут проходить промежуточные выборы в конгресс.

По словам главы государства, до этого времени он просто не может уехать из страны.

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