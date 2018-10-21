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Министры обороны США и Южной Кореи обсудили взаимодействие с КНДР

Политика

Главной темой консультаций стало сотрудничество в военной сфере

Министры обороны США и Южной Кореи обсудили взаимодействие с КНДР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Корея

Сеул, 21 октября 2018, 20:13 — REGNUM  Министры обороны США Джеймс Мэттис и Республики Корея Чон Кён Ду провели встречу на полях международного форума по безопасности и обсудили взаимодействие с КНДР в военной сфере. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Встреча состоялась на полях пятого международного саммита по безопасности, проходящего в Сингапуре.

Министры оценили ход выполнения межкорейского военного соглашения, направленного на снижение военной напряжённости между Республикой Корея и КНДР и предотвращение инцидентов. Также стороны обсудили передачу права командования в военное время: на данный момент, в случае начала боевых действий, вооруженные силы Южной Кореи будут подчиняться командующему силами США в Южной Корее; сейчас планируется изменить этот порядок действий.

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Зарубежная хроника
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