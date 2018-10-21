Завершилось разминирование участка границы Северной и Южной Кореи

Сеул, , 21:02 — REGNUM КНДР и Республика Корея завершили работы по разминированию Объединённой зоны безопасности, расположенной на границе двух стран в демилитаризованной зоне. Стороны договорились провести работы по итогам саммита лидеров Республики Корея и КНДР, прошедшего 19 сентября в Пхеньяне. По информации южнокорейского информационного агентства Yonhap, всего было найдено и уничтожено 5 противопехотных мин.

Также ожидается, что к 25 октября, в соответствие с военным соглашением от 19 сентября 2018, из Объединённой зоны безопасности будут вывезены боеприпасы и огнестрельное оружие, а также будут демонтированы наблюдательные посты. Таким образом, будет исключена возможность новых провокаций и вооружённых инцидентов.

Кроме того, в ближайшие дни будет проведена рабочая встреча военных командования ООН, КНДР и Южной Кореи, чтобы обсудить планы по дальнейшей демилитаризации границы.