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Реализация столетнего плана развития Бангладеш требует долгих исследований

Политика

Аналитики из Бангладеш полагают, что процесс отслеживания экономических и инфраструктурных изменений в ходе реализации столетнего плана развития станет серьезным вызовом

Дакка, 21 октября 2018, 21:00 — REGNUM  Реализация недавно принятого в Бангладеш «Плана Дельта 2100» (плана развития страны, рассчитанного на 100 лет), по мнению экспертов из Бангладеш, потребует немалых усилий и структурных преобразований. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», этот проект необходимо реализовывать под пристальным наблюдением ученых, потому как его реализация предполагает структурные изменения.

В столице Бангладеш — г. Дакке — прошла конференция организации Журналисты за развитие. Во время круглого стола по теме «Вызовы Плана дельта-2100 для Бангладеш» состоялось обсуждение основных проблем и перспектив принятого Плана, во время которого было высказано мнение о необходимости обеспечения тщательного контроля над реализацией Плана. По мнению одного из спикеров — доктора Айнуна Ришата, самым большим вызовом для правительства Бангладеш в плане реализации «Плана дельта-2100» является финансирование этого грандиозного проекта.

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Зарубежная хроника
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