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В Германии назвали решение Трампа по ДРСМД «разрушительным»

Политика

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон из-за «действий РФ» выйдут из ДРСМД

В Германии назвали решение Трампа по ДРСМД «разрушительным»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пистолет

Берлин, 21 октября 2018, 16:59 — REGNUM  Заявления главы Белого дома США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) можно назвать «разрушительным». Об этом написал госминистр МИД Германии Нильс Аннен на странице в соцсети Twitter.

«Разрушительное решение Трампа о выходе из ДРСМД, — написал Аннен. — Мы (власти Германии) намерены продолжать работу по ядерному разоружению».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон из-за «действий РФ» выйдут из ДРСМД. По его словам, Москва якобы «не следовала соглашению».

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Ядерное оружие
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