Минобороны Британии: Лондон поддержит выход США из ДРСМД

Лондон, , 16:14 — REGNUM Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поддержит официальный Лондон. Об этом, как передает газета The Financial Times, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

По его словам, Великобритания — союзник США, поэтому Лондон будет «абсолютно непоколебим» в поддержке Вашингтона в «отстаивании их четкой позиции».

Уильямсон добавил, что британская сторона выступает за продолжение действия договора, однако Россия должна соблюдать «подписанные договоренности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД. При этом глава Белого дома добавил, что США откажутся от разработок оружия, если РФ и Китай пойдут на заключение нового договора.

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