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FT: В Белом доме не хотят продлять договор СНВ-3

Политика

Дональд Трамп не любит международные договоры

Вашингтон, 21 октября 2018, 16:03 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из договора с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сегодня, 21 октября, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Напомним, речь идёт о договоре СНВ-3, который бвл подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор был рассчитан на 10 лет и его срок истекает в 2021 году.

Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истёкший в декабре 2009 года СНВ-I.

После событий 2014 года (возврат Крым в состав России, начало гражданской войны на Украине) власти США начали тяготится этим договором. В итоге сейчас в Белом доме не очень хотят продления договора, а ястребы настаивают на том, чтобы никакого нового договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям не заключать.

По данным источника окончательная позиции администрации по этому вопросу ещё не сформировалась, но есть некоторые соображения. В частности, рассматривается вариант открытия переговоров с Москвой по стратегическим вооружениям или возвращение к модели Московского договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Российско-американские отношения
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