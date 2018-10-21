Военнослужащие ВСУ продают друг другу карты минных полей в Донбассе

Донецк, , 15:43 — REGNUM Украинские военные предлагают своим сослуживцам, которые прибывают в Донбасс в порядке ротации, заплатить за схемы и карты ранее установленных ВСУ минных полей. Об этом сегодня, 21 октября, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он рассказал, что 20 октября в 16:50 по московскому времени в районе Балки в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результатет подрыва на мине, которая была установлена ранее подразделением 36-й бригады морской пехоты ВСУ, военнослужащий 79-й бригады получил крайне тяжелые ранения. Он был госпитализирован в госпиталь Мариуполя.

Стоит отметить, что подрыв украинских военных на собственных минах в Донбассе довольно частое явление.

По словам Безсонова, командиры подразделений ВСУ, которые подлежат замене на линии фронта в Донбассе, по регламенту должны передать своим сменщикам все документы, в том числе карты и схемы минных полей. Однако, вместо этого они предлагают сменщикам эти документы выкупить.

Как ранее отмечали многочисленные эксперты и наблюдатели, уровень организации украинской армии крайне низок. ВСУ несут колоссальные небоевые потери даже для военного времени.

По сути карательная операция в Донбассе превратилась в доходный бизнес для теневого сектора украинской экономики и коррумпированных чиновников.