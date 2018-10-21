У разведки США нет доказательств наличия шпионских чипов в платах из Китая

Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что не видел никаких доказательств наличия шпионских закладок в материнских платах, поставляемых из Китая. Об этом сообщает CyberScoop.

Дэн Кроутс прокомментировал информацию о предполагаемом наличии шпионских чипов в компьютерных платах, производимых в Китае, на конференции CyberTalks. Глава национальной разведки сообщил, что не видел никаких доказательств наличия подобных закладок, но полностью исключать вероятность существования таких плат нельзя.

Напомним, публикация о встраивании чипов-шпионов в интересах китайских спецслужб в материнские платы, производимые на заводах в Китае, появилась в Bloomberg 4 октября. Среди компаний, которые использовали такие платы из Китая, были названы Apple и Amazon.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании Apple Тим Кук, призвал Bloomberg отозвать публикацию, заявив, что Apple провела тщательное расследование и не выявила никакого подозрительного оборудования.