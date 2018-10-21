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Британский политик, нанятый Facebook, перестанет агитировать против Brexit

Политика

«Не думаю, что будет правильным делать это, являясь сотрудником частной компании», – заявил Ник Клегг

Лондон, 21 октября 2018, 15:16 — REGNUM  Бывший заместитель премьер-министра Великобритании Ник Клегг заявил, что перестанет активно выступать в Twitter против выхода Великобритании из Евросоюза, начав работать в Facebook. Об этом сообщает BBC.

Сотрудник BBC взял телефонное интервью у британского политика Ника Клегга после того, как СМИ стало известно о назначении экс премьер-министра руководителем департамента по связям с общественностью компании Facebook.

Клегг рассказал, что уже многие годы он работает на границе между информационными технологиями и политикой. Британский политик отметил, что сейчас стирается граница между политикой и средствами коммуникации, в том числе из-за растущего влияния социальных сетей.

Сотрудник BBC спросил Ника Клегга, известного как ярого противника Brexita, продолжит ли он активно писать в Twitter об этом.

«Я испытываю смешанные чувства. Не думаю, что будет правильным делать это, являясь сотрудником частной компании», — ответил Ник Клегг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ник Клегг принял предложение главы Facebook Марка Цукерберга о работе в компании.

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