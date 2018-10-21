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Беспилотник ВСУ сбит силами Народной милиции ДНР

Политика

Аппарат использовался для корректировки огня

Донецк, 21 октября 2018, 15:15 — REGNUM  Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий ВСУ. Об этом сообщил сегодня, 21 октября, начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, в последнее время украинскими военнослужащими была активизирована работа БПЛА в донецком и мариупольском направлении.

Безсонов завил, что украинский БПЛА, сбитый военнослужащими ДНР, использовался ВСУ для корректировки огня при обстрелах с применением тяжёлого вооружения населённых пунктов на севере Донецка.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские военнослужащие 23 раза нарушили режим прекращения огня, установленный в рамках Минских договорённостей.

Кроме того, стоит отметить, что Минским меморадумом запрещено использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон, кроме аппаратов, используемых Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

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