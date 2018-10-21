МИД Ирана отверг обвинения со стороны США во вмешательстве в выборы

Тегеран, , 14:38 — REGNUM Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран отвергло обвинения со стороны США в том, что Тегеран якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс. Соответствующее заявление распространила сегодня, 21 октября, пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

В заявлении сказано, что Иран принципиально придерживается политики невмешательства во внутренние дела других государств. То что касается усилий американских должностных лиц, пытающихся приписать Ирану вмешательства в выборы в Конгресс США, то они основаны на лжи и заблуждениях.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми напомнил, что США на протяжении уже долгого времени пытаются приписать обвинения во вмешательстве в свои выборы многим странами, и список этих стран постоянно пополняется.

Касеми с иронией отметил, что президент США Дональд Трамп с момента своего вступления в должность постоянно твердит, что Иран настолько слаб, что не может думать о региональных проблемах и занят только своим выживанием. Одновременно с этим американские чиновники заявляют, что Иран раскинул свои киберщупальцы и влияет на выборы в Конгресс США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США заявили, что Россия и Китай якобы пытаются подорвать американские демократические институты и влияют на общественное мнение в США, чтобы вмешаться в результаты выборов в Конгресс и предстоящих выборов президента США в 2020 году.

Стоит отметить, что согласно американской доктрине национальной безопасности, Россия и Китай — это ревизионистские страны, которые якобы хотят пересмотреть существующее мироустройство и свергнуть гегемонию США. КНДР и Иран — это крайне враждебные США государства, которые якобы напрямую угрожают Америке уничтожением.