Баку и Еревану нужно сохранить дух Душанбе

Станислав Тарасов, , 14:35 — REGNUM

Интервью посла США в Армении Ричарда Миллза армянскому интернет-порталу EVN, в котором он своеобразно напомнил о Мадридских принципах, лежащих на протяжении более чем 10 лет в основе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, многие политики и эксперты в Армении, да и в России, почему-то квалифицировали как «скандальное».

На основе этого стали выстраиваться самые невероятные геополитические конструкции, которые США якобы намерены реализовать в выстраивании своей политики в отношении Азербайджана и Армении, разыгрывая карабахскую карту. Мол, Миллз «приоткрыл завесу тайны над тем, что же реально думают в Вашингтоне по поводу проблемы Нагорного Карабаха и отношения к ней Еревана». Но позвольте, ведь Мадридские принципы касаются не только одной Армении, но и Азербайджана. В них в частности говорится о так называемом промежуточном статусе Нагорного Карабаха, окончательное решение которого должно быть закреплено референдумом. Не случайно посол Чехии в Армении Петр Микиска открыто выразил недоумение тем, что заявление Миллза вызвало невиданный ажиотаж, справедливо указывая на то, что «Мадридские принципы, находящиеся сегодня в повестке переговоров, предполагают пошаговое выполнение всех пунктов».

Такой позиции придерживаются Россия и Франция, являющиеся, как и США, сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Скандальной ситуацию можно было бы считать только в том случае, если бы, к примеру, Ереван и Баку вместе или по отдельности заявили об отказе от Мадридских принципов. Но этого не происходит. Поэтому, используя слова американского посла как предлог, бить только по и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну, как это делают сейчас в Ереване определенные политические силы, является приемом нечистоплотным. Тем более что, по словам министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, «мы работаем в рамках наших позиций, ведем переговоры в рамках наших позиций, и мы продолжим делать то, что делаем в рамках наших позиций». Другое дело, пытаться найти ответ на вопрос, почему именно сейчас Миллз решил выступить с напоминанием о Мадридских принципах и связано ли это с достигнутыми в Душанбе устными соглашениями при посредничестве президента России Владимира Путина между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном.

Или дело в предстоящем визите в Закавказье помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона? Существующий фактический материал не позволяет выявить устойчивую взаимосвязь между названными точками. Но есть косвенные признаки. Не исключено, что душанбинские договоренности между лидерами Азербайджана и Армении вне формата Минской группы создают у Вашингтона подозрения в том, что в треугольнике Москва — Баку — Ереван может появиться своя концепция и свой сценарий урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этой связи находящийся с визитом в Ливане Пашинян заявил следующее:

«Как любая власть, пусть даже самая плохая и имеющая самые плохие намерения, может тайно решить карабахский вопрос? Я предлагаю полностью отказаться от этого дискурса. Я уже говорил и снова повторю, что если я сочту хорошим какой-либо вариант урегулирования, то представлю его народу Армении и диаспоре. Народ решит, приемлем он или нет. Я предлагаю полностью исключить «теорию заговора» из контекста урегулирования карабахского конфликта».

Да, но гриф секретности с переговоров по урегулированию конфликта до сих пор не снят, а отработка различных вариантов урегулирования проходит закулисно. Что изменилось и не этот ли процесс пытался высветить Миллз накануне визита в регион Болтона? Помощник президента США намерен провести серию переговоров с руководителями Азербайджана, Армении и Грузии. Но переговорная повестка остается пока непрозрачной, хотя многие эксперты уверены в том, что главной будет иранская тема. Высказываются суждения, что Болтон будет пытаться оказывать давление на Баку, Ереван и Тбилиси, отговаривать их от расширения сотрудничества с Тегераном. При этом считается, что самым сложным и несговорчивым переговорщиком на этом направлении может оказаться Азербайджан. А Армения? Вот что по этому поводу пишет американское издание The Hill: «В конце 1990-х годов существовала надежда на то, что Вашингтон будет иметь влияние на две воинственные стороны конфликта, Баку и Ереван. Теперь ее почти не осталось. И шансы на то, что Пашинян полностью повернется в сторону демократического Запада, невелики».

Существует также любопытная оценка ситуации, высказанная турецкой газетой Akşam: «Вашингтону придется считаться с тем, что Москва превратилась в эффективного мирового игрока не только у своих границ. Она стала модернизировать свою политику на южном направлении, выстраивая новые формы сотрудничества не только по горизонтали, но и по вертикали». Кстати, восстановление оперативной связи между Баку и Ереваном — факт из этого порядка. Что дальше? «Очень часто представители международной общественности во время переговоров поднимают вопрос, готова ли Армения к компромиссам, — говорил Пашинян в Ливане. — Обычно я отвечаю на этот вопрос ответным: а готов ли Азербайджан? Я не считаю, что Армения должна первой ответить на этот вопрос. Этот ответ должен быть как минимум синхронизированным с Азербайджаном». Он также напомнил, что самым важным, определяющим фактором является позиция властей и народа Республики Арцах (Нагорный Карабах).

Так что главные события впереди. Но сейчас желательно, чтобы Баку и Ереван заключили договор о мире, а потом в сценарий должен вводиться Степанакерт. Без этого продвижение мирного процесса будет невозможно. Так что американский дипломат Миллз не случайно актуализировал Мадридские принципы, начинается новая игра.