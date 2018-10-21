Узбекистан и Россия: новая страница

Абу-Али Ниязматов, , 13:53 — REGNUM

Завершился государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан, по итогам переговоров на высшем уровне подписано 20 двусторонних документов.

В ходе визита президенты приняли участие в первом форуме межрегионального сотрудничества «Узбекистан — Россия», главы государств также дали старт проекту строительства первой атомной электростанции в республике.

В рамках визита и форума Узбекистан посетили руководители 18 субъектов Российской Федерации, подписано около 800 соглашений на общую сумму свыше 27 миллиардов долларов, разработаны «дорожные карты» по организации 79 совместных предприятий и 23 торговых домов.

Вместе с этим за сухими статистическими данными не видно главного, а именно того, что в духовном, эмоциональном аспектах, в двусторонних отношениях произошли поистине революционные изменения, которые открывают совершенно новую страницу для двух братских народов и государств.

Путин, визит

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Узбекистана поздним вечером, 18 октября. В нарушение протокола у трапа самолета российского лидера лично встречал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Пресс-служба главы Узбекистана распространила позже видеоролик, в котором беспрецедентный кортеж из почти сотни автомобилей движется по ночному Ташкенту. Такого в новейшей истории Узбекистана припомнить никто не может.

Переговоры в узком и расширенном составе состоялись на следующий день. Судя по приподнятому настроению глав двух государств, неформальная встреча накануне прошла в обстановке радушия, дружбы и полного взаимопонимания, что и отразилось в заявлениях лидеров.

«Россия — это стратегический партнёр Узбекистана, за два года наше стратегическое партнёрство, союзнические отношения вышли на новый качественный, совершенно другой уровень», отметил в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что по всем направлениям «приняты «дорожные карты», которое выполняются согласно графику, многое делается в сфере военно-технического сотрудничества, много культурно-гуманитарных вопросов решается».

«Недавно впервые мы провели в республике заседание медиафорума, вчера и сегодня проводится общеобразовательный форум — свыше 80 ректоров из России приехали для участия в нём, что говорит о том, что мы серьёзно намерены сотрудничать в науке, в образовании и в культуре», — подчеркнул Мирзиёев.

Узбекский лидер указал, что двусторонний товарооборот по итогам девяти месяцев этого года вырос на 30%, «и до конца года намечается цифра товарооборота в шесть миллиардов долларов». «Такого у нас никогда не было, даже когда мы планировали, у нас была цифра пять миллиардов, но сейчас по нашей статистике — шесть миллиардов. Сегодня это говорит о том, что выросло доверие между нашими регионами, регионы сотрудничают, и сегодня есть результат», — подчеркнул президент Узбекистана.

Мирзиёев выразил особую благодарность Путину «от себя лично и от народа Узбекистана за увековечивание памяти первого президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова, установление памятника и торжественное его открытие вчера в Москве». «Народ Узбекистана вчера целый день и сегодня в средствах массовой информации выступает, в социальных сетях, все с благодарностью относятся к этому событию», — отметил он.

В свою очередь Владимир Путин в своем выступлении добавил, что «Ислам Абдуганиевич много сделал для развития российско-узбекских отношений, у меня с ним были добрые личные отношения. Поэтому с нашей стороны это абсолютно естественные действия, абсолютно естественный шаг». Говоря о развитии связей, российский лидер отметил, что двусторонним отношениям «дан очень серьёзный импульс, причём в самых разных областях».

«Прежде всего, конечно, речь идёт об экономике. Мы видим, как быстро и как основательно меняется ситуация в Узбекистане, как организуются и проводятся реформы, которые давно назрели и абсолютно необходимы для узбекской экономики и узбекского народа», — подчеркнул Путин.

Российский президент отметил, что при реализации реформ на первом этапе будут определенные трудности, «сами через это проходили».

«Но уверен в том, что не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе эффект будет весьма положительный, и экономика Узбекистана и жизнь народа будет меняться основательно к лучшему», — подчеркнул Путин.

От забвения к возрождению

Тема общей истории, общего героического прошлого является исключительно чувствительной для всех народов бывшего СССР. Очень чувствительной она является и для жителей Узбекистана, в особенности для тех, кто родился и вырос в Узбекской Советской Социалистической Республике. Вместе с этим другие ощущения, по видимому, испытывали многие новоявленные лидеры неожиданно родившихся независимых государств — бывших советских республик. Если гипотетически представить себя в образе этих новых лидеров, то, наверное, можно прочувствовать, что обретя всю полноту власти, новые президенты в ночных кошмарах все еще слышали указания из Москвы, которые они вынуждены были исполнять.

Стоит признать, что некоторые такие указания выходили из уст зарвавшихся сотрудников ЦК КПСС или Совмина и не всегда носили объективный характер, многие из таких указок откровенно вредили развитию национальных республик.

Вместе с этим в составе СССР республики Средней Азии, в частности, получили беспрецедентные дары — развитую промышленность и сельское хозяйство, современные города, дороги, школы, объекты культуры и здравоохранения и многое, многое другое.

Некоторые мои оппоненты, когда я начинаю об этом размышлять, говорят, однако, что среднеазиатские республики самостоятельно могли получить свою динамику и были бы не хуже, а может быть, ушли и далеко вперед в своем развитии.

На это я всегда отвечаю: за речкой (Амударья), то есть на территории Афганистана, живут такие же узбеки, таджики, киргизы и туркмены. Более того, на территорию этой страны после октябрьских событий 1917 года в России и последующего прихода революционных сил в Среднюю Азию бежала вся интеллектуальная и финансовая элита региона. «Почему эта элита не построила современное и преуспевающее государство в Афганистане?» — спрашиваю я. После такого вопроса обычно мои оппоненты начинают глубоко задумываться.

Продолжая тему мировосприятия новых лидеров: наверняка, обретя все сопутствующие от неожиданно полученной власти ощущения, новые лидеры не могли смириться, что когда-то кто-то мог давать им указания. И всё, что напоминало им об этом, являлось объектом раздражения и неприязни и подлежало уничтожению.

Видимо, поэтому, к сожалению, в Узбекистане за годы независимости были демонтированы десятки памятников времен героического советского прошлого, которые также свидетельствовали о нерушимой дружбе советского народа.

Среди таковых, например, монумент семье кузнеца Шомахмудова, которая в годы Великой Отечественной войны усыновила 15 детей разных национальностей, эвакуированных в Ташкент — русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин.

Не пощадили новые власти и наследие, оставшееся с «царских времен», в центре столицы Узбекистана был вырублен старейший сквер, под топор дровосеков попали платаны и дубы со 100−150 летней историей.

Также вскоре после этого недалеко от сквера было снесено здание бывшей часовни, построенной в конце XIX века по проекту известного российского архитектора Алексея Бенуа.

С приходом к руководству республикой нового президента Шавката Мирзиёева одним из его первых шагов стало решение о переносе демонтированного памятника семье Шомахмудовых в центр Ташкента с окраины города, куда монумент переместили после демонтажа. В настоящее время монумент Дружбе народов установлен в одноименном парке, в центре города. Сам парк, который носил название средневекового завоевателя Бабура (основателя империи Великих Моголов, уроженца города Андижана), переименован решением новых властей в парк культуры и отдыха имени Дружбы народов.

Возвращаясь к визиту президента России в Узбекистан, хочется указать на знаковые соглашения, которые возвращают два наших братских народа к тем доверительным и теплым отношениям, которые существовали ранее.

Знаком огромного доверия к России стало соглашение о запуске проекта по строительству атомной электростанции в республике. Другим важнейшим заявлением, прозвучавшим из уст узбекистанского президента, является намерение воздвигнуть в Ташкенте к 75-летней годовщине Великой Победы парковый комплекс «Победа». По словам президента Узбекистана, парковый комплекс будет построен как символ героической борьбы советского народа против фашизма.

«Чтобы достойно отметить 75-летие Великой Победы, мы планируем создать в Ташкенте парковый комплекс «Победа». Он станет символом нашей общей борьбы против фашизма», — сказал президент Узбекистана.

Кроме того, Мирзиёев подчеркнул, что «великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества».

«С целью более широкого приобщения населения Узбекистана, прежде всего молодёжи, к лучшим произведениям русской литературы мы планируем издать на узбекском языке 100-томное собрание «Шедевры русской классики», — сообщил глава Узбекистана.

Россия — наука и образование

Ранее в своих публикациях я отмечал, что родители узбекских дошколят штурмуют школы с русским языком обучения, стремясь определить своих чад в такие учебные заведения. Публикации датируются временем, когда политическая воля тогдашнего руководства абсолютно не располагала к таким действиям родителей. Ответ заключается в том, что в Узбекистане существует четкое понимание довольно значительной части городского населения — обучение на русском языке является более качественным. В этом нет ничего удивительного — обучающей литературы, да и вообще других источников на русском языке несравнимо больше, чем на узбекском. Соответственно, и квалификация преподавателей, прошедших, в свою очередь, курс обучения в вузах на русском языке — выше.

В ходе визита Путина в Узбекистана достигнуты соглашения об учреждении в Узбекистане филиалов ряда российских вузов.

В дополнение к функционирующим в республике филиалам Московского государственного университета, Российской экономической академии им. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, Московского института стали и сплавов планируется открыть филиалы МГИМО, НИЯУ МИФИ, Всероссийского государственного института кинематографии, Московского энергетического института, Российского химико-технологического университета.

Также, как отмечалось выше, в эти дни в Ташкенте проходит съезд ректоров высших учебных заведений.

В его работе примут участие представители 140 вузов двух стран, в их числе более 80 ректоров ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России.

В рамках съезда прошла конференция на тему «Новые кадры — для новой экономики», а по итогам всего комплекса образовательных мероприятий планируется подписание более 100 соглашений о сотрудничестве и реализации совместных программ между вузами Узбекистана и России.

В переговорах на высшем уровне достигнута договоренность об активизации взаимодействия и в сфере науки. В частности, стороны договорились реанимировать еще советский проект по созданию супермощного радиотелескопа на плато Суффа в Джизакской области Узбекистана.

Исторический визит

«Объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к 9 миллиардам долларов», — сообщил президент России Владимир Путин.

Однако здесь хочется подчеркнуть, что взаимоотношения России и Узбекистана уже вышли за рамки только экономических отношений.

Только что стало известно, что по окончании государственного визита президенты Путин и Мирзиёев по приглашению своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева посетили Туркестанскую область Казахстана для проведения неформальной встречи. На обнародованных фотографиях встречи три лидера братских народов, держа друг друга за руки, с радостными, светящимися лицами олицетворяют ту дружбу, которая всегда существовала между нациями и народностями, прожившими более семидесяти лет в одной большой стране. Пусть и дальше так будет!