Репрессированное талышеведение

Игбал Абилов, , 13:39 — REGNUM

Талышская гуманитарная наука, возникшая в начале 1930-х гг. в результате распространения большевистской национальной политики коренизации на нетитульные (нетюркские) этносы Азербайджанской ССР и развития талышеведения в «центре» (Москве и Ленинграде), в первые годы своего становления была главным образом ориентирована на самоизучение — исследование талышского фольклора, языка, культуры. Но уже в 1936—1938 гг. талышские исследователи подверглись репрессиям. Талышеведение было уничтожено (по меньшей мере, на несколько десятилетий вперед) — как в самом Талышистане, так и в научных центрах РСФСР и АзССР.

Зульфугар Ахмедзаде (14.06.1897−01.06.1942), создатель современной талышской литературы, автор нескольких учебников грамматики талышского языка, был арестован 15 января 1938 года и впоследствии осужден 23 августа 1938 г. Особым совещанием НКВД СССР за контрреволюционную деятельность на 5 лет лагерей. Из Баку он был этапирован в Севвостлаг во Владивостоке (прибыл 24 ноября 1938 г.), а оттуда — в Сиблаг (прибыл 24 апреля 1939 г.). Через три года он скончался от продолжительной болезни в санчасти пересыльного пункта в Искитиме (Новосибирская область). Решением бюро ЦК КП Азербайджана от 28 мая 1957 г. он был посмертно реабилитирован в партийном порядке.

Его многолетний соавтор, известный собиратель талышского фольклора и журналист Музаффар Насирли (1902−1944), был арестован в 1936 г. как «враг народа». 11 августа 1937 г. он был осужден Военным трибуналом гарнизона г. Баку на 7 лет лагерей с поражением прав на 3 года. Он отбывал наказание в Ташкентском ИТЛ. 15 марта 1940 г. за недостаточностью собранных улик дело было прекращено Военной коллегией Верховного суда СССР, а М. Насирли — освобожден. Но в 1944 г. скоропостижно скончался от тифа [1].

Аресты талышских ученых и общественных деятелей имели конкретную цель. На пленуме ЦК Компартии АзССР ее первый секретарь Мир Джафар Багиров заявил: «Я думал, пора перейти от татского, курдского, талышского языков к азербайджанскому языку. Наркомпрос должен проявить инициативу, все они азербайджанцы» [2].

8 января 1956 г. великий русский и советский иранист, крупнейший талышевед Б.В. Миллер писал своей ученице Л.А. Пирейко:

«Мне кажется, что с изучением талышей надо вообще торопиться. Дело в том, что они уже не только ликвидированы как национальный класс, как нацменьшинство, но ликвидируется даже научное изучение их языка».

Дальше он призывал Лию Александровну вместе доказать, что «талыши пока еще существуют как древнейшие насельники восточного Закавказья!» (Архив Талышской Национальной Академии, ф. 1, оп. 2, ед.хр. № 35, лл. 3−4). Свою собственную книгу «Талышский язык» (Москва, 1953) он проводил «через свирепые цензурные рогатки» три года (АТНА, ф. 1, оп. 2, ед.хр. № 29, л. 1).

С перестройкой и распространением в Азербайджане пантюркистских идей [3] стало неизбежным развитие (возрождение) национализма и коренных нетюркских народов. С конца 1980-х-начала 1990-х усилиями Новрузали Мамедова, Аваза Садыхзода, Сейфуллы Асадуллаева, Гюльмамеда Мамедова и др. постепенно возрождалась талышская гуманитарная наука и, конечно, в первую очередь, талышеведение. Если быть более точным, на волне роста национального самосознания талышские ученые, которые с конца 1960-х — начала 1970-х годов вели разрозненные и несистематические научные исследования, связанные с талышами, стали создавать общие платформы для распространения, преумножения и развития этих исследований (например, газета «Толыши садо» — «Голос Талыша», которая издавалась с 20 февраля 1992 г.).

Так уж получилось, что в независимом Азербайджане талышеведение, которым в подавляющем большинстве занимались сами талыши (исключением чаще всего были этнографы советской школы — Гамаршах Джавадов, Атига Измайлова и др.), не могло оставаться вне политики. Власти (да и оппозиция) зачастую с опаской смотрели на эти изыскания, безусловно положительно влиявшие на рост национального самосознания крупнейшего коренного народа Азербайджанской Республики. Эти страхи привели к систематическим репрессиям — притеснениям, цензуре (и вытекавшей из нее самоцензуре), угрозам потери работы, допросам в полиции и спецслужбах, шельмованию в прессе и даже уголовным преследованиям, пиком которых стали арест и смерть в тюрьме известного талышского филолога Новрузали Мамедова в 2009 г.

В 2007 г. он вместе с секретарем газеты «Голос Талыша» (сам Н. Мамедов был ее главным редактором) Эльманом Гулиевым был арестован и впоследствии обвинен в государственной измене. В июне 2008 г. Н. Мамедов был осужден по этому обвинению на 10 лет, Э. Гулиев — на 6 лет. На свободе при подозрительных обстоятельствах умерли оба сына Н. Мамедова (старший в 2007 г. и младший в 2011 г.). Новрузали Мамедов, защитивший в 1971 году диссертацию на тему «Шувинский говор талышского языка», опубликовал множество статей по талышской филологии, издал в 2006 г. Талышско-русско-азербайджанский словарь (10 000 слов), а также был соавтором талышского «Букваря» («Алифба») для первого класса азербайджанских школ [4]. Среди официально (sic!) выдвинутых против Н. Мамедова были «обращение в Общественное телевидение с целью открытия передач на языке талышей», «регистрация в Министерстве юстиции Талышского культурного центра и газеты «Толыши садо», «сотрудничество с зарубежными исследователями» [5]. И это всё при том, что в период его руководства газета «Голос Талыша» была абсолютно лояльной властям: во многих номерах можно найти публикации в поддержку властей и лично Г. Алиева и его сына И. Алиева (см.: Толыши садо, 2003, № 24 (77); ТС, № 28 (81); ТС, 2003, № 31 (84); ТС, 2003, № 34 (87) и др.). В настоящее время в ЕСПЧ проводится коммуникация по его делу «Новрузали Мамедов и другие против Азербайджана» (№ 35 432/07, решение о коммуникации от 27 августа 2014 г.) в связи с жестоким обращением после ареста и в месте лишения свободы и незаконным лишением свободы.

В июне 2008 г. преподавателя Ленкоранского государственного университета Хашима Кальбиева временно отстранили от работы, запретив принимать экзамены у студентов [6]. Причиной этого были опубликованные им незадолго до этого две книги по истории талышей: «Арабские авторы о Талыше» и «Место кадусиев (древних талышей) в истории Азербайджана» (в соавторстве с Игбалом Агаевым)[7]. Коллеги даже провели показательное о (б)суждение его книг. Х. Кальбиева не раз вызывали на допросы в связи с его публикациями.

Это лишь один из редких случаев, ставших достоянием общественности благодаря публикации в талышских СМИ. Но как же быть с многочисленными диссертантами, которым неофициально запрещают использовать слово «талыш» в названии их работ? Как же быть с талышеведами, которые либо вовсе не публикуют свои талышеведческие исследования, либо вынуждены заменять слово «талыш» в своей работе на нечто более «приемлемое»: «южный регион», «юго-восточные районы Азербайджана», «Ленкоранский регион» и т.д. Как же быть с многочисленными случаями «неофициальных допросов» и «бесед», которым в Азербайджане подвергаются талышеведы? Все эти механизмы являются частью репрессивного аппарата, стремящегося максимально сократить область изучения талышей и распространения сведений о них.

Одним из самых громких дел против талышеведов в Азербайджане стал арест в 2012 г. талышского правозащитника (возглавлял комитет защиты прав Новрузали Мамедова) и просветителя, кандидата физико-математических наук Гилала Мамедова. После ареста Новрузали Мамедова в 2007 г. он заменил его на посту главного редактора газеты «Толыши садо». Он был осужден по обвинениям в государственной измене и разжигании межнациональной розни на 5 лет. В дальнейшем он выиграл дело в ЕСПЧ (№ 81 553/12, постановление от 4 февраля 2016 г.) в части жестокого обращения в полиции и нарушения права на обращение в ЕСПЧ. Гилал Мамедов внес важный вклад в изучение биографии и творчества З. Ахмедзаде [8], а также опубликовал ряд интересных этнографических материалов.

6 сентября 2018 г. по запросу правоохранительных органов Азербайджана в Москве был задержан еще один известный талышевед Фахраддин Абосзода, автор крупнейших талышских словарей. Он опубликовал три русско-талышских словаря (82 000 слов, в 2-х томах, 2006−2008; 60 000 слов, 2011; 60 000 слов, 2012), два талышско-тюркских словаря (50 000 слов, 2010; 107 570 слов, 2011), англо-талышский словарь (250 000 слов, 2012). Кроме того, он подготовил к печати персидско-талышский словарь и грамматику талышского языка. Ф. Абосзода является членом международной редколлегии «Вестника Талышской национальной академии», занимающегося всеобъемлющим изучением Талышистана (истории, языка, культуры и т.д.). Им опубликованы также книга по истории Талышского ханства «Несостоявшаяся независимость Талыша» (2011) и сборник аналитических статей по актуальной ситуации на Южном Кавказе, Иране, Турции и России «Мыслить немыслимое: моя борьба за независимый Талышистан» (2017). 62-х летний Ф. Абосзода до сих продолжает находиться под арестом в СИЗО г. Коломна в ожидании решения по экстрадиционному делу.

Конечно, основным мотивом его преследований со стороны азербайджанских властей является его общественно-политическая деятельность, что лишь усиливает беспокойство относительно его судьбы после возможной выдачи Баку. Что может ожидать идеолога талышского национального движения там, где даже лояльные властям талышские ученые умирают в тюрьме?

[1] Подробнее о М. Насирли см.: Ağayev E. Şair Müzәffәr Nәsirli// Alәm. 2016. № 1. s. 5−11; Ağayev E. Folklorşinos Müzәffәr Nәsirli // Alәm. 2018. 11. s. 6−12; Talışlı M., Әhәdov E. Nәsirli Müzәffәr İbrahim oğlu/ Lәnkәran: Ensiklopedik Mәlumat. Bakı. 2014. s. 368.

[2] Архив политических документов Управления делами президента АР. Ф. 1, оп. 74, д. 103, л. 218. Этот документ ввел в научный оборот азербайджанский историк Эльдар Исмаилов. Но при этом важно процитировать его собственную оценку приведенных слов М. Багирова, которая весьма показательна для общественного мнения в современном Азербайджане: «Если отбросить в сторону откровенную демагогию с темой «врагов народа», то ясна была новая установка: язык титульной нации Азербайджана — азербайджанский, а не тюркский язык, азербайджанская нация хотя и состоит из ряда не родственных в языковом отношении этносов, но образование все они должны получать на одном азербайджанском языке. Такая постановка вопроса стала приемлемой для многочисленных этнических меньшинств, которые уже при проведении следующей переписи населения (1939 г.) охотно стали записываться азербайджанцами. Коренной народ Азербайджана один, и это — азербайджанцы. В связи с этим поспешили избавиться от необходимости продолжать преподавание в школах на языках этнических меньшинств. Сегодня такое решение может кому-то показаться не совсем корректным. Но с точки зрения интересов всего азербайджанского народа, включая этнические меньшинства, этому решению нельзя отказать в логичности и прагматичности» (Эльдар Исмаилов. История «большого террора» в Азербайджане. М.: Политическая энциклопедия, 2015. Сс. 155−156).

[3] О пантюркизме в азербайджанской науке тех лет и их критике можно прочитать в некоторых статьях академика Играра Алиева. Например: Алиев И. Располагает ли наука доказательствами в пользу ираноязычности мидян и атропатенцев? Можно ли считать мидян одними из предков азербайджанского народа? // Известия АН АзССР. Серия истории, философии и права. 1990. №3. Сс. 50−58.

[4] Мамедов Н. Талышско-русско-азербайджанский словарь (10 000 слов). Баку: «Нурлан», 2006. 440 с.; Məmmədov N.X., Ağayev Ş. O. Əlifba (talış dili). Dərslik. Bakı: «Maarif», 1996. 88 s.

[5] www.rosbalt.ru/main/2009/08/18/664413.html.

[6] tolishpress.org/news/368.html.

[7] Kəlbiyev H., Kəlbizadə E. Ərəb müəllifləri Talış haqqında. — Bakı, 2007. 108 s.; Kəlbiyev H., Ağayev İ. Kadusilərin (qədim talışların) Azərbaycan tarixində yeri. Bakı, 2008. 110 s.

[8] См.: Әһмәдзодә (Пенсәж) З. Выжниәбә әсәрон. Санкт-Петербург, 2003. 168 с; Әһмәдзадә З. Кыринго. Боку: «Азәрбојҹон"и нәшријјат, 1993. 48 с.