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Эскадра Тихоокеанского флота РФ зашла в китайский порт Циндао

Политика

Российские боевые корабли — частые гости в китайских портах

Эскадра Тихоокеанского флота РФ зашла в китайский порт Циндао
Иллюстрация: Mil.ru
Ракетный крейсер «Варяг»

Владивосток, 21 октября 2018, 12:08 — REGNUM  Эскадра боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) военно-морских сил Российской Федерации прибыл с деловым заходом в китайский порт Циндао. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

В состав эскадры ТОФ входят корабли: гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».

После того, как корабли пришвартовались в порту Циндао, состоялось совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения эскадры при стоянке в порту.

Сегодня также состоится визит командира эскадры контр-адмирала Эдуарда Михайлова и командиров кораблей к командующему Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и руководству Циндао.

Российские и китайские моряки посетят корабли своих коллег.

Эскадра простоит в порту Циндао до 25 октября.

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Российско-китайские отношения
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