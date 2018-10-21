Россия зафиксировала пять случаев нарушения перемирия в Сирии

Дамаск, , 11:30 — REGNUM Пять случаев нарушения режима прекращения огня были отмечены за минувшие сутки российской стороной представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушением режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом сообщается 21 октября в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Отмечается, что случаи стрельбы были зафиксированы российской стороной в Алеппо (2 случая) и в Латакии (3 случая). Турецкой частью представительства нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Кроме того, в министерстве обороны сообщили, что за минувшие сутки новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в Сирии не подписывалось.

На данный момент в САР насчитывается 2518 населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения враждующих сторон. При этом 234 вооружённых формирования в Сирии заявили о принятии и выполнении ими условий прекращения боевых действий.

За прошедшие сутки Центром по примирению враждующих сторон было проведено две гуманитарные акции. В провинциях Дэйр-эз-Зор и Алеппо были выданы по 450 продовольственных наборов, общий вес которых составил 3,9 тонн.

Ранее сообщалось, что МИД Сирии направил генеральному секретарю и председателю СБ ООН послания с требованием провести независимое международное расследование гибели более чем 60 человек в результате авиаудара военной коалиции во главе с США в провинции Дэйр-эз-Зор.