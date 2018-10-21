Косачёв: Ситуация по ДРСМД критична

Москва, , 10:48 — REGNUM В Совфеде считают, что последствия выхода США из ДРСМД будут катастрофическими, однако надеются на здравый смысл политиков и инициативы РФ в сфере ядерного оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

«Если читать только заголовки, ситуация выглядит чудовищной… Ядерная держава, один из двух участников одного из основополагающих соглашений в сфере стратегической стабильности, в одностороннем порядке его уничтожает. Если это действительно произойдёт, последствия и правда окажутся катастрофическими», — написал в соцсети глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

При этом он предлагает вчитаться в противоречивый текст заявления Трампа, где появляется существенное «если» — американцы не выйдут из ДРСМД, если Россия и Китай согласятся его модернизировать. Это дает основания политику надеяться на здравый смысл политиков и на инициативы России в этой сфере.

«Потребуются консультации и в «четвёрке» (без США») ядерных держав, и безотлагательная дискуссия на Конференции по разоружению в Женеве, и обсуждение в Совете Безопасности ООН. Ситуация критична, угрозы миру обретают всё более конкретные очертания», — указал сенатор.

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