МИД РФ: Москва осуждает намерение Вашингтона выйти из договора РСМД

Москва, , 10:46 — REGNUM Российская Федерация осуждает решение властей США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сегодня, 21 октября, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из договора РСМД, а заодно снова обвинил Россию в его нарушении.

Рябков заявил, что Москва с тревогой и осуждением восприняла новые попытки США методом шантажа добиться от России уступок в сфере безопасности и стратегической стабильности.

«Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет», — подчеркнул Рябков.

Все обвинения США в адрес России о якобы нарушении Москвой договора РСМД носят совершенно надуманный характер, и за все эти годы американцы так и не смогли подкрепить свои обвинения внятными объяснениями, по какой причине они их предъявляют.

Напомним, что договор РСМД был заключен ещё в 1987 году между СССР и США и является одним из основополагающих документов, которые обеспечивают стратегическую стабильность в мире. Однако в последние годы договор стал тяготить США и они стали систематически обвинять Россию в его нарушении не предоставляя при этом никаких доказательств этих нарушений.

Российская сторона не раз заявляла, что все эти сфабрикованные обвинения нужны американцам только для того, чтобы получить повод для выхода из договора РСМД.