Воскресенье, 21 Октября 2018 года
10:32:15 МСК

ДНР: Украинские боевики 23 раза обстреляли территорию республики

Политика

Украинская сторона не соблюдает перемирие

ДНР: Украинские боевики 23 раза обстреляли территорию республики
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 21 октября 2018, 09:53 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным военных ДНР, за истекшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики были выпущены около 50 мин, огонь также велся из гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

На данный момент жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Всего украинские боевики выпустили по территории ДНР 248 единиц боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 29 августа в Донбассе формально действует так называемое школьное перемирие. Однако оно не соблюдается украинской стороной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить