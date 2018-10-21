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Клинцевич: США бросили вызов миру

Политика

Хотят втянуть в гонку вооружений

Клинцевич: США бросили вызов миру
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Вооружён и опасен

Москва, 21 октября 2018, 09:34 — REGNUM  Заявлением о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США бросают вызов всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Не только России, но и всему миру брошен новый опасный вызов. Нас хотят, как в свое время Советский Союз, втянуть в гонку вооружений. Не выйдет. У меня нет сомнений, что наша страна сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах», — заявил сенатор.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что Штаты соблюдали договор, но Россия «не следовала соглашению».

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