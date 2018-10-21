Россия «сможет обеспечить безопасность» в случае выхода США из ДРСМД

Москва, , 09:31 — REGNUM В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия сможет обеспечить свою безопасность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Но, если же все-таки Вашингтон выйдет из ДРСМД, как они это сделали в случае с иранской ядерной сделкой, у России в наличии есть весь комплекс мер для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих союзников», — заявил Слуцкий.

Глава комитета Госдумы надеется, что дипломатический потенциал в этой сфере еще не до конца исчерпан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты соблюдали договор, но Россия «не следовала соглашению».

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