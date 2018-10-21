Самолет-разведчик ВВС США вновь летал у границ России в Баренцевом море

Москва, , 09:23 — REGNUM Американский самолет-разведчик приблизился к границам России у побережья Мурманской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar, обнародованные накануне, 20 октября.

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135U с регистрационным номером 64−14 849 проводил разведку в акватории Баренцева моря у берегов России.

Уточняется, что самолет-разведчик с позывными LUIGI16 вылетел с с авиабазы Милденхолл в Великобритании, взял курс на северо-восток, а затем несколько часов находился в воздушном пространстве над международными водами Баренцева моря вблизи российских границ.

Стоит отметить, что этот же самолет уже проводил разведку у российских границ 19 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы США активизировали полеты своих самолетов-разведчиков, в том числе и беспилотных, в непосредственной близости от границ России.

Министерство обороны Российской Федерации призвало США отказаться от подобных провокационных операций, но Пентагон ответил отказом.