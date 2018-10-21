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Военные ЮВО отправились на учения «Дружба-2018» в Пакистан

Политика

В учениях задействуют свыше 70 военнослужащих из дислоцированной в Карачаево-Черкесии мотострелковой горной бригады

Военные ЮВО отправились на учения «Дружба-2018» в Пакистан
Иллюстрация: Mil.ru
Ил-76

Черкесск, 21 октября 2018, 08:54 — REGNUM  Военнослужащие Южного Военного Округа (ЮВО) вылетели в Пакистан для участия в совместных учениях России и Пакистана «Дружба-2018», сообщает 21 октября пресс-служба ЮВО.

«Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) убыли в Исламскую республику Пакистан для участия в третьем совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2018» в горной местности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российские военные вылетели в Пакистан на военно-транспортном самолете Ил-76 с горным снаряжением и полной экипировкой, а также со штатным оружием и боеприпасами к нему. В учениях задействуют свыше 70 военнослужащих из дислоцированной в Карачаево-Черкесии мотострелковой горной бригады.

Отметим, совместные российско-пакистанские учения «Дружба» проводятся с 2016 года. Первые учения проходили в Пакистане, учения 2017 года — в Карачаево-Черкесии. Целью учений является развитие и укрепление сотрудничества России и Пакистана в военной сфере.

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Военные учения
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