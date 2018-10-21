После ремонта в Азовское море вернётся украинский сторожевик «Донбасс»

Киев, , 08:42 — REGNUM Власти Украины приняли решение вернуть в Азовское море пограничный сторожевой корабль «Донбасс» после ремонта. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает портал «Тиск».

Сторожевой корабль проекта 205П «Донбасс» находился в ремонте. Ремонт этот представлял из себя покраску корпуса и проверку механизмов.

При этом портал «Тиск» почему-то называет сторожевик «Донбасс» одним из самых мощных кораблей военно-морских сил Украины, хотя по сути это катер, вооруженный лишь легкими автоматическими пушками и парой бомб.

Данный корабль был построен в Ленинграде в 1982 году в рамках проекта 205П «Тарантул». Судно состояло на службе в пограничных войсках КГБ СССР, а в 1992 году перешло в состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины. В 1995 году корабль получил нынешнее название — «Донбасс».

Долгое время этот катер был единственным судном в мариупольском пограничном отряде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские ВМС планируют развернуть на берегу Азовского моря свою новую военно-морскую базу.